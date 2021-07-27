В отеле под Одессой массово отравились дети [ Редактировать ]
В Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом сообщает пресс-служба "Госпродпотребслужбы".
Отмечается, что 27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.
"По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из города Киев в составе группы численностью 90 детей", - говорится в сообщении.
Известно, что все дети проживали и питались в местном отеле Bugaz Sea View.
"Госпродпотребслужба" начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.
Ранее мы писали о том, что в одесской больнице массово отравились дети. Детям дошкольного возраста стало плохо сразу после обеда.
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