В Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом сообщает пресс-служба "Госпродпотребслужбы".

Отмечается, что 27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

"По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из города Киев в составе группы численностью 90 детей", - говорится в сообщении.

Известно, что все дети проживали и питались в местном отеле Bugaz Sea View.

"Госпродпотребслужба" начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.

Ранее мы писали о том, что в одесской больнице массово отравились дети. Детям дошкольного возраста стало плохо сразу после обеда.