В городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, в одном из заведений общественного питания отравились 7 человек. Там была зафиксирована вспышка сальмонеллеза.

Во время проверки в заведении обнаружили ряд нарушений - не надлежащее обеспечение санитарных норм при хранении продуктов питания, а также неправильные условия приготовления блюд. К тому же, проверяющие нашли продукты с истекшим сроком годности.

Отмечается, что сотрудников кафе допускали к работе без надлежащего медосмотра. В настоящее время были отобраны специальные образцы для выявления патогенной флоры, а персонал был проверен на наличие носителей возбудителей опасных кишечных инфекций. Сейчас продолжается расследование.

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Кроме того, во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети. Состояние больных средней тяжести, пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и понос, боли в животе. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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