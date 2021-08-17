Возле российского аэропорта "Кубинка" при заходе на посадку разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета. Ил-112. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Воздушное судно потерпело крушение за 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Первый его официальный полет был запланирован на март 2022 года.

Опытный образец военного самолета рухнул в 1,5 км от полосы рядом с большим Никольским прудом. Ил-112 - новейший легкий транспортный самолет, официально первый полет намечен на март 2022 года. Возможно, он проходил тестирование перед форумом "Армия-2021".

Отмечается, что на бору самолета во время катастрофы находились 3 человека. В настоящее время их судьба остается неизвестной.

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