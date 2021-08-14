В Турции рухнул пожарный самолет (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 14 августа, возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Судьба семи членов экипажа неизвестна. Об этом сообщает агентство ANews.
Авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш.
На борту пожарного самолета находилось семь человек, из них пять - иностранцы. Их судьба пока неизвестна.
По данным агентства, самолет Бе-200 был арендован Главным лесным управлением Турции у России. К месту падения отправлены поисково-спасательные группы.
🎥Footage of plane crashing into mountain#Russia #Turkey https://t.co/oCBA1nMldF pic.twitter.com/sXSU4YMb4k— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm
Как ранее сообщали, в Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет.
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