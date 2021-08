В субботу, 14 августа, возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Судьба семи членов экипажа неизвестна. Об этом сообщает агентство ANews.

Авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш.

На борту пожарного самолета находилось семь человек, из них пять - иностранцы. Их судьба пока неизвестна.

По данным агентства, самолет Бе-200 был арендован Главным лесным управлением Турции у России. К месту падения отправлены поисково-спасательные группы.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras



There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm