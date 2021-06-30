В Подмосковье разбился легкомоторный самолет [ Редактировать ]
В городе Лыткарино (Московская область, Россия) разбился легкомоторный самолет, есть пострадавшие.
Отмечается, что пострадали пилот и пассажир. Оба пассажира живы.
По данным издания, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе поселка Тураево в лесном массиве.
Отмечается, что аварийные службы уже на месте. Сообщается, что возгорания не было. Причины происшествия уточняются.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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