В городе Лыткарино (Московская область, Россия) разбился легкомоторный самолет, есть пострадавшие.

Отмечается, что пострадали пилот и пассажир. Оба пассажира живы.

По данным издания, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе поселка Тураево в лесном массиве.

Отмечается, что аварийные службы уже на месте. Сообщается, что возгорания не было. Причины происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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