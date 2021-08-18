Министерство спорта Беларуси запретило своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. Об этом сообщает zerkalo.io.

Отмечается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

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Как следует из переписки, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.

По данным белорусских СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент ведомство официально не комментировало эту информацию.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Представители олимпийской команды страны пытались силой вернуть Тимановскую из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников. После инцидента спортсменка продала медаль и призвала белорусов уезжать из страны.

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