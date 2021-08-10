Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская продала свою серебряную медаль, которую она выиграла в 2019 году на Европейских играх в Минске, и призвала соотечественников покинуть страну из-за действий президента Лукашенко.

В понедельник, 9 августа, спортсменка выставила медаль на аукцион. Ставка составляла 20 100 долларов (около 538 тыс. гривен).

По данным сайта Ebay, где проходили торги, медаль продана. Всю полученную сумму Тимановская направит в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.

Как передает Deutsche Welle, в интервью AFP спортсменка заявила, что Беларусь больше не является "самой безопасной страной для своих граждан". При этом она считает, что люди не выходят на акции протеста, потому что боятся.

Тимановская заявила, что хочет вернуться только в "свободную" республику, которая может стать такой только без президента Александра Лукашенко.

Напомним, представители олимпийской команды страны пытались силой вернуть Тимановскую из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников. Ранее сообщалось, что Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу.

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