Ляйсан Утяшева попала в скандал из-за российских гимнасток на Олимпиаде в Токио-2020 [ Редактировать ]
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева высказалась о результатах Олимпийских игр в Токио.
Впервые за 25 лет победу на Олимпиаде одержала не российская гимнастка, а представительница Израиля Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина стала 2-й, ее сестра Арина Аверина заняла 4-е место.
"Первая моя реакция – "не верю"... Потом слезы... Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами... Вы сражалась достойно! Я уже говорила о том, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага… Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек... Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду", - написала Утяшева.
При этом она отметила, что у нее есть вопросы к судьям.
"Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки. Девочки мои, Дина и Арина, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Дина, спасибо за серебро, на самом деле для всех нас это золото. Главное, не вешать нос. У вас все только начинается. Мы еще свое возьмем!" – написала Утяшева.
Эти слова вызвали критику и гнев среди российских болельщиков. За что Утяшевой пришлось оправдываться.
"У меня претензии не к гимнасткам, а к судьям! Я против того, чтобы за счет судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинства конкурента – это не по-спортивному", – написала Утяшева в ответ на критику в свой адрес.
А вот Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике Алина Кабаева жестко ответила Утяшевой.
"Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Утяшевой. Но отмечу, что она никогда не приносила России золотых медалей в личном многоборье. Ляйсан даже не была чемпионкой страны в многоборье. Комментировать несправедливое и позорное судейство в отношении Авериной в Токио и лишение ее золотой награды Утяшева ни имеет никакого права", - заявила Кабаева.
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