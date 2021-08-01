Международный олимпийский комитет взял на контроль ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую ее олимпийская сборная пыталась силой вернуть в Минск.

МОК и организаторы Олимпиады-2020 сопровождают ее, говорится в заявлении Комитета в Twitter.

Отмечается, что представители МОК и Олимпиады напрямую поговорили с Тимановской. Спортсменка заявила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Тимановская работает с властями аэропорта Токио, ее также сопровождает представитель Олимпийских игр-2020.

"МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни", - заявили в комитете.

Напомним, белорусская сборная решила силой вернуть Тимановскую в Минск после того, как она раскритиковала белорусских чиновников. Ее силой отвезли в аэропорт и планировали посадить на самолет, но она успела обратиться за помощью в полицию.

Сейчас известно, что Тимановская находится в аэропорту Токио, а польские дипломаты уже согласились оказать ей консульскую и правовую помощь.

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