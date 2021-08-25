Во вторник, 24 августа, на албанском курорте Голем нашли мертвым гражданина Украины. Об этом сообщает издание Euronews Albania.

Так, тело 66-летнего мужчины нашли на пляже.

Мужчину обнаружили около 11:30. В местных СМИ высказывают предположение, что турист утонул.

Все обстоятельства происшествия выяснит полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Шишова.

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