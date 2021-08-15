В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции.



По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом с ним было ружье.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил изданию смерть Константина Павлова. "Да, это правда", - сообщил Резниченко.

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", - добавил он.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Шишова.

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