В Одессе туристов на сапах унесло в море вместе с инструктором [ Редактировать ]
В Одессе ветер унес женщину, иностранца и их инструктора, которые катались на сапах, за 5 км от берега. На помощь отдыхающим пришли спасатели.
Об этом сообщает "Украинская Служба Информации" со ссылкой на департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.
Отмечается, что спасатели помогли добраться до берега трем отдыхающим, которые катались на сапах в Черном море. Их отнесло от берега на 5 км, и пришлось привлечь большое количество техники и людей, чтобы найти попавших в беду и доставить на берег.
В департаменте подчеркнули, что часто предприниматели, предоставляющие услуги по прокату сапов и каяков, часто не имеют ни спасателей, ни техники, ни заключенного договора со спасательной службой. Поэтому все расходы приходится брать на себя муниципальным службам.
Ранее сообщалось, что на учениях SeaBreeze парашютиста унесло в море.
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