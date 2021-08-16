В Одессе ветер унес женщину, иностранца и их инструктора, которые катались на сапах, за 5 км от берега. На помощь отдыхающим пришли спасатели.

Об этом сообщает "Украинская Служба Информации" со ссылкой на департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.

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Отмечается, что спасатели помогли добраться до берега трем отдыхающим, которые катались на сапах в Черном море. Их отнесло от берега на 5 км, и пришлось привлечь большое количество техники и людей, чтобы найти попавших в беду и доставить на берег.

В департаменте подчеркнули, что часто предприниматели, предоставляющие услуги по прокату сапов и каяков, часто не имеют ни спасателей, ни техники, ни заключенного договора со спасательной службой. Поэтому все расходы приходится брать на себя муниципальным службам.

Ранее сообщалось, что на учениях SeaBreeze парашютиста унесло в море.

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