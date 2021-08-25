В Ивано-Франковске учителям, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции до 31 августа, выплатят премии. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, педагоги должны сделать хотя бы одну дозу препарата, чтобы получить вознаграждение. Для учителей в городе представлены несколько типов вакцин.

Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки.

Отмечается, что по состоянию на 25 августа 2021 года в городе от COVID-19 иммунизировали 47% населения. Известно, что в настоящее время размер премий не уточняется.

Читайте также, власти Черновцов собираются обязать педагогов, работающих в школах города и не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, еженедельно проходить тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Учителя будут проходить тестирование за свой счет, а его стоимость составляет 800 гривен.

Кроме того, в Тернопольской области невакцинированных учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест. Они будут делать это за личные средства, сейчас в области вакцинированы 11 тысяч преподавателей из 43, то есть 26%, Департамент по образованию ожидает дополнительных рекомендаций от Минздрава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.