Непривитых учителей в Тернополе заставят ежедневно сдавать тест на COVID [ Редактировать ]
В Тернопольской области невакцинированных учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест. Они будут делать это за личные средства. Об этом пишет ZAXID.NET.
Если в учебном заведении вакцинировано менее чем 80% учителей, то школа должна обязать тех кто отказался прививаться - еженедельно делать ПЦР-тестирования.
"Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями в нем – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР за свой счет для того, чтобы проверять свое состояние здоровья", - заявила главный санитарный врач Тернополя Ольга Чайчук.
Сейчас в области вакцинированы 11 тысяч преподавателей из 43, то есть 26%.
Департамент по образованию, со своей стороны, ожидает дополнительных рекомендаций от Министерства здравоохранения относительно начала учебного года и его процесса.
Ранее сообщалось, что в Украине ухудшилась ситуация с распространением коронавируса.
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