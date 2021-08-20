Власти Черновцов собираются обязать педагогов, работающих в школах города и не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, ежеytltkmyj проходить тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщает местное издание "Чернівецький промінь".

Учителя будут проходить тестирование за свой счет, а его стоимость составляет 800 гривен. таким образом, учителя, вынуждены будут отдавать из своей заработной платы ежемесячно по 3200 гривен только на анализы. При этом, если в заведении менее 80% педагогов сделали прививку, то они не получат финансирование на ремонт, мебель и технику.

Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированные, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Отмечается, что учебное заведение будет работать при переходе в "желтую" или "оранжевую" зону только при условии вакцинации педагогов и персонала.

Читайте также, за минувшие сутки, 19 августа, в Украине сделали 129027 прививок от COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Всего с начала прививочной кампании привито 4971752 человек, из них получили одну дозу - 4971750 человек, а обе дозы получили 2980278 человек.

Кроме того, Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине. Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса.

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