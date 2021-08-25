За минувшие сутки, 24 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 20 739 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированные - 12 467 человек.

В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки, 301 центр вакцинации.

От начала кампании по вакцинации привито - 5 108 074 человека, из них получили:

одну дозу - 5 108 072 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек.

Всего проведено 8 300 200 прививок.

Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.

Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.