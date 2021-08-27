Том Круз на съемках седьмой части "Миссия: невыполнима" Источник: Scanpix

Голливудского актера Тома Круза обокрали в британском Бирмингеме, где проходят съемки его нового фильма "Миссия невыполнима 7". Об этом сообщает таблоид The Sun.

Неизвестные злоумышленники угнали BMW X7 телохранителя кинозвезды. Автомобиль стоимостью $140 тыс. был припаркован возле отеля, где поселился актер. Воры взломали электронный замок машины с помощью передатчика радиосигнала.

Позже автомобиль удалось найти благодаря электронной системе слежения. Он был брошен на улице, а все ценное, что было внутри, воры успели унести с собой.

Пропал багаж и личные вещи Тома Круза, которые оцениваются в тысячи долларов. Сообщается, что 59-летний актер пришел в ярость, узнав о произошедшем.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходят в Европе. Их уже дважды останавливали из-за пандемии: в феврале 2020 года, когда в Италии запретили массовые собрания, и в октябре, когда заболели 12 членов съемочной группы.

В декабре 2020 года начались съемки в Великобритании, а сейчас проходят съемки в Бирмингеме. Железнодорожный вокзал города переоборудовали, чтобы изобразить аэропорт Абу-Даби. В мировой прокат Миссия невыполнима 7" должна выйти 19 ноября 2021 года.

Напомним, что Киев также мог стать местом съемок для новой "Миссии". Подбирая ландшафты и антураж, в конце сентября 2019 года Том Круз приезжал в столицу Украины и осматривал станции метро и торговые центры.