У Тома Круза в Великобритании угнали автомобиль и украли багаж [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
Голливудского актера Тома Круза обокрали в британском Бирмингеме, где проходят съемки его нового фильма "Миссия невыполнима 7". Об этом сообщает таблоид The Sun.
Неизвестные злоумышленники угнали BMW X7 телохранителя кинозвезды. Автомобиль стоимостью $140 тыс. был припаркован возле отеля, где поселился актер. Воры взломали электронный замок машины с помощью передатчика радиосигнала.
Позже автомобиль удалось найти благодаря электронной системе слежения. Он был брошен на улице, а все ценное, что было внутри, воры успели унести с собой.
Пропал багаж и личные вещи Тома Круза, которые оцениваются в тысячи долларов. Сообщается, что 59-летний актер пришел в ярость, узнав о произошедшем.
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходят в Европе. Их уже дважды останавливали из-за пандемии: в феврале 2020 года, когда в Италии запретили массовые собрания, и в октябре, когда заболели 12 членов съемочной группы.
В декабре 2020 года начались съемки в Великобритании, а сейчас проходят съемки в Бирмингеме. Железнодорожный вокзал города переоборудовали, чтобы изобразить аэропорт Абу-Даби. В мировой прокат Миссия невыполнима 7" должна выйти 19 ноября 2021 года.
Напомним, что Киев также мог стать местом съемок для новой "Миссии". Подбирая ландшафты и антураж, в конце сентября 2019 года Том Круз приезжал в столицу Украины и осматривал станции метро и торговые центры.
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