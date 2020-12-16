Голливудский актер Том Круз на съемочной площадке новой "Миссии невыполнима" сорвался на членов съемочной группы. Звезду привело в ярость игнорирование киношниками социальной дистанции, чтобы снизить распространение COVID-19.

Том Круз увидел, что двое членов съемочной группы стоят рядышком перед экраном компьютера, не соблюдая дистанцию. При этом они были в масках, что является обязательным правилом на съемках. Актер приказал собрать всех членов съемочной группы и толкнул перед ними эмоциональный монолог, не особо подбирая выражения.

Аудиозапись воспитательной беседы слили в сеть.

Они вернулись в Голливуд и снова снимают фильмы благодаря нам! Потому что верят в нас и в то, что мы делаем! По вечерам я на связи с каждой чертовой студией, страховыми компаниями, продюсерами!... Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, д...бы! Чтобы я больше никогда не видел, никогда! Если вы этого не сделаете - вы уволены, если я увижу, что вы сделали это снова, - вы, б..., покойники! Если кто-то в этой компании сделает это - с вам покончено: и для тебя, и для тебя! А ты! Никогда больше не делай так! Никаких извинений! Можете принести их людям, которые теряют дома из-за остановки индустрии. Это не поможет им купить еды на сто или заплатить за колледж. Вот с чем я засыпаю каждую ночь! С мыслями о будущем этой чертовой индустрии! Мне очень жаль, но я не принимаю ваши извинения. Я сказал, что нужно соблюдать правила, и я хочу, чтобы вы их соблюдали, и если вы этого не сделаете, вы вылетате! Вы больше не снимаете этот фильм! Это понятно? Еще раз увижу - идете на х...! И ты тоже! Это из-за тебя он потеряет работу!

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходят в Европе. Их уже дважды останавливали из-за пандемии: в феврале, когда в Италии запретили массовые собрания, и в октябре, когда заболели 12 членов съемочной группы.

Около двух недель назад навались съемки в Великобритании. В мировой прокат Миссия невыполнима 7" должна выйти 19 ноября 2021 года.

Напомним, что Киев также мог стать местом съемок для новой "Миссии". Подбирая ландшафты и антураж, в конце сентября 2019 года Том Круз приезжал в столицу Украины и осматривал станции метро и торговые центры.