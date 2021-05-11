Известный американский актер Том Круз, обладатель трех статуэток премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA.

Об этом сообщает издание Deadline.

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге участниками HFPA была подготовлена и принята дорожная карта.

Так, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды "не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих", а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Напомним, Том Круз получил "Золотые глобусы" в 1990, 1997 и 2000 годах.

Ранее сообщалось, что Том Круз заявил о строительстве собственной киностудии.

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