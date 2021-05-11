Том Круз отказался от всех "Золотых глобусов" [ Редактировать ]
Известный американский актер Том Круз, обладатель трех статуэток премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA.
Об этом сообщает издание Deadline.
В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге участниками HFPA была подготовлена и принята дорожная карта.
Так, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды "не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих", а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.
Напомним, Том Круз получил "Золотые глобусы" в 1990, 1997 и 2000 годах.
Ранее сообщалось, что Том Круз заявил о строительстве собственной киностудии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Премія "Оскар" - який фільм визнали найкращим?
Попри всі поради проводити її віртуально, кіноакадемія все ж наважилася запросити зірок і гостей - як саме пандемія вплинула на кіно?
У Лос-Анджелесі йдуть останні приготування до вручення кінопремії. І цього року все без глядачів. Як готуються до події та чому місце церемонії засекретили?
Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline