В Киевской области на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сотрудника Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в регионе.

39-летний капитан полиции Анатолий Пастушенко двигался на собственном автомобиле из населенного пункта Пятигоры в направлении Тетиева. Во время поездки он не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что от травм, полученных в результате аварии, полицейский погиб в медучреждении, не приходя в сознание. Известно, что у офицера остались жена и 4-летний сын.

Читайте также, в населенном пункте Чабаны, который находится в Киевской области, полицейский на автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с многотонным грузовиком. Сотрудник полиции, двигаясь на автомобиле Ravon, врезался в фуру DAF.

Кроме того, на автодороге в Ривненской области во время дорожно-транспортного происшествия погибла сотрудница полиции. Страшный инцидент произошел на автомобильной дороге "Киев-Чоп" неподалеку от населенного пункта Дубно.

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