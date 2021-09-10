Под Киевом полицейский попал в смертельное ДТП [ Редактировать ]
В Киевской области на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сотрудника Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в регионе.
39-летний капитан полиции Анатолий Пастушенко двигался на собственном автомобиле из населенного пункта Пятигоры в направлении Тетиева. Во время поездки он не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что от травм, полученных в результате аварии, полицейский погиб в медучреждении, не приходя в сознание. Известно, что у офицера остались жена и 4-летний сын.
Читайте также, в населенном пункте Чабаны, который находится в Киевской области, полицейский на автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с многотонным грузовиком. Сотрудник полиции, двигаясь на автомобиле Ravon, врезался в фуру DAF.
Кроме того, на автодороге в Ривненской области во время дорожно-транспортного происшествия погибла сотрудница полиции. Страшный инцидент произошел на автомобильной дороге "Киев-Чоп" неподалеку от населенного пункта Дубно.
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