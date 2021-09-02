На автодороге в Ривненской области во время дорожно-транспортного происшествия погибла сотрудница полиции. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в регионе.

Страшный инцидент произошел на автомобильной дороге "Киев-Чоп" неподалеку от населенного пункта Дубно. Водитель транспортного средства Opel Combo, который является заместителем начальника Дубенского отдела полиции, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении.

Отмечается, что пассажирка Opel, которая была участковой Дубенского отдела полиции, погибла на месте происшествия, а шофер получил травмы и был госпитализирован медиками. При этом, 47-летний водитель грузового автомобиля не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного происшествия.

Погибшая полицейская/ фото: Нацполиция

Читайте также, в центре столицы полицейский автомобиль попал в аварию. Инцидент произошел на площади Льва Толстого, водитель второго автомобиля вышел из машины, держась руками за голову, в настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. В результате аварии трое полицейских погибли, еще один серьезно травмирован. Выживший офицер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.