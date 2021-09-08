В населенном пункте Чабаны, который находится в Киевской области, полицейский на автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с многотонным грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Авария случилась рано утром на 14-м километре трассы "Киев-Одесса". Сотрудник полиции, двигаясь на автомобиле Ravon, врезался в фуру DAF. К счастью, мужчина выжил и сейчас находится в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений.

Отмечается, что у него отобрали образцы крови для проведения экспертизы. Известно, что правоохранители заметили, что оба транспортных средства двигались с включенным цветом фар.

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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату.

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