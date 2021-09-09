В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля. Так, известно, что авария произошла вблизи села Чупира.

Автомобилем Mercedes Sprinter управлял 37-летний водитель, он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

В результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле, сообщили в МВД.

"В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату.

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