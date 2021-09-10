Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли схему контрабанды на территорию Украины российского топлива, которая осуществлялась через порты в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствию стало известно, что суда под украинским флагом, которые должны были идти в порты Румынии, Турции и Болгарии, в определенное время отключали "маяки" и подплывали к российским танкерам, у которых набирали нефтепродукты. При этом после наполнения топливом, они заходили в порты стран назначения и возвращались в Украину.

Отмечается, что во время растаможивания топлива организаторы занимались подделыванием документов, где была указана другая страна, откуда привезли продукцию. Известно, что схема была проведена через Одесскую таможню. Таким образом, с начала 2021 года суда ввезли на легальных условиях лишь 27 тысяч тонн нефтепродуктов, что в реальности является третью от реального количества импорта.

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Кроме того, в Украине разоблачили масштабную преступную схему по транспортировке героина. Злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза, после создания фиктивных фирм злоумышленники наладили перевозку наркотических средств в муляжах пустого кирпича.

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