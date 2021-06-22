В Украине разоблачили контрабанду героина на 10 млн евро [ Редактировать ]
В Украине разоблачили масштабную преступную схему по транспортировке героина. Злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза.
Партии героина транспортировали и на временно оккупированный Крымский полуостров, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что после создания фиктивных фирм злоумышленники наладили перевозку наркотических средств в муляжах пустого кирпича. Для последующего хранения продукции преступники арендовали склады на территории Молдовы, где и осуществляли последующий экспорт в другие страны Евросоюза.
Во время спецоперации правоохранители изъяли 1092 брикета с героином. Общая стоимость 235 кг партии составляет более 10 млн евро.
Сейчас задержаны семь членов масштабной криминальной схемы. Украинские правоохранители сообщили о подозрении преступникам в соответствии с ч. 2, ст. 307 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия с целью установления других членов группировки продолжаются. Участникам наркоторговли грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили контрабанду сигарет на миллионы.
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