В Украине разоблачили канал контрабанды противовоздушного вооружения [ Редактировать ]
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали вывоз из страны запчастей для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Незаконная схема была организована экс-сотрудником одного из оборонных заводов.
В махинации участвовали несколько человек из Киевской и Житомирской областей. Злоумышленники успели успешно наладить механизм, согласно которому были присвоены запчасти, а также документация на ЗРК малого и среднего радиусов действия.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали одного из участников группы "на горячем" во время перевозки 6 военных приборов. Известно, что во время обысков у злоумышленников были найдены документы, которые подтверждают их незаконную деятельность. Следователи начали уголовное производство по трем статьям Кодекса. Сейчас продолжаются следственные действия.
Читайте также, в пункте пограничного пропуска "Ягодин", который находится на рубеже Украины и Польши, пресекли контрабанду оружия, состоящую из тысячи боеприпасов. Правоохранители провели следственные действия и изъяли микроавтобус.
Кроме того, сотрудники польской пограничной службы, совместно с Агентством внутренней безопасности страны, задержали на границе группу контрабандистов, которые импортировали оружие на территорию Украины. Среди оружия обнаружили револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы.
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