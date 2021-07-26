Один из участников был задержан "на горячем"/ фото: СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали вывоз из страны запчастей для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Незаконная схема была организована экс-сотрудником одного из оборонных заводов.

В махинации участвовали несколько человек из Киевской и Житомирской областей. Злоумышленники успели успешно наладить механизм, согласно которому были присвоены запчасти, а также документация на ЗРК малого и среднего радиусов действия.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали одного из участников группы "на горячем" во время перевозки 6 военных приборов. Известно, что во время обысков у злоумышленников были найдены документы, которые подтверждают их незаконную деятельность. Следователи начали уголовное производство по трем статьям Кодекса. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Кроме того, сотрудники польской пограничной службы, совместно с Агентством внутренней безопасности страны, задержали на границе группу контрабандистов, которые импортировали оружие на территорию Украины. Среди оружия обнаружили револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы.

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