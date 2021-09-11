В мексиканском штате Мехико на десять жилых домов обрушились камни со скалы, которая находилась рядом. В результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщает "РИА Новости".

Происшествие случилось днем в районе Ласаро-Карденас. В настоящее время количество жителей пострадавшего района, которые находятся под завалами, неизвестно. При этом пока удалось достать из-под обломков четверых пострадавших.

Отмечается, что спасатели проводят поисковую операцию, однако сейчас она проходит достаточно медленными темпами, так как все еще существует риск новых обвалов. Известно, что движение породы могло произойти из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое случилось на северо-западе страны.

Continúan labores de Rescate en el #Chiquihuite tras Desgajarse el Cerro Col Lázaro cárdenas #Tlanepantla #EdoMex pic.twitter.com/xTcusEjorn — Andrea Canchola (@Andre_canchola) September 10, 2021

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