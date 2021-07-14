Обвал готелю в Китаї: під руїнами шукають людей [ Редактировать ]
Сімнадцятеро людей загинули внаслідок часткового обвалу готелю в Китаї. Трагедія сталася в місті Сучжоу, неподалік Шанхая. Зруйнувалися три поверхи будівлі. Під руїнами досі шукають людей.
Що спричинило обвал встановлює слідство. Готель був новим, його відкрили три роки тому, він мав 54 кімнати.
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