Обвал автошляху в США: сім автівок впали в яму [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, десятеро травмувалися внаслідок обвалу автошляху в американському штаті Міссісіпі. Обвал спричинили зливи, які приніс із собою ураган Айда.
За словами поліцейських, водії просто не побачили, що частина шосе зникла, та продовжували їхати. Як наслідок, сім автівок одна за одною впали в яму. Через обвал дороги в тамтешньому окрузі скасували заняття у школі.
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