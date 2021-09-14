В настоящее время иммунизированы лишь 5 миллионов/ фото: РИА Новости

Для защиты страны от коронавирусной инфекции потребуется, по меньшей мере, 24 миллиона вакцинированных. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сделать прививку от COVID-19 должно сделать все взрослое население страны, при этом в настоящее время иммунизированы лишь 5 миллионов, что составляет 20% от нужного.

Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн человек - все взрослое население.

Отмечается, что властям еще не нужно применять какие-то дополнительные меры или кардинальные изменения, чтобы людей перенаправить на вакцинацию.

Читайте также, на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 25% взрослого населения. В настоящее время в Украине существует запас из 10 миллионов препаратов для иммунизации от COVID-19 различных производителей.

Кроме того, на территории Украины за минувшие сутки сделали 135 223 прививки от коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа для вакцинации граждан функционировали 300 мобильных бригад, 1004 пункта вакцинации, а также 353 центра вакцинации.

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