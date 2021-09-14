В Украине обнародовали поразительные данные о вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины за минувшие сутки сделали 135 223 прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, всего с начала кампании по вакцинации в стране привили от COVID-19 5 961 265 человек, при этом первую дозу вакцины сделали 5 961 263 гражданам, а полностью иммунизировали двумя дозами вакцины 4 884 904 украинца.
Отмечается, что за минувшие 24 часа для вакцинации граждан функционировали 300 мобильных бригад, 1004 пункта вакцинации, а также 353 центра вакцинации. В настоящее время на территории страны уже проведено 10 846 167 прививок.
Читайте также, фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID. Предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро, в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.
Кроме того, Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных", Украина вышла на 3,5 млн прививок против коронавируса в месяц.
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