Заболеваемость коронавирусом стремительно растет: какие области лидируют [ Редактировать ]
В Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч. Об этом сообщает Правительственный портал.
По информации ведомства, в то же время наблюдается и рост COVID-госпитализаций в стране на 1,5 тысячи.
По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.
Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.
Читайте также, ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.
Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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