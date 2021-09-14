На территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 25% взрослого населения. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на вторник, 14 сентября, в стране вакцинировали 11 миллионов человек. Также глава правительства рассказал о новых параметрах "красной" и "желтой" зоны карантина, а также работу бизнеса.

Мы вакцинировали почти 25% взрослого населения. По состоянию на утро вторника в Украине сделали 11 млн прививок, вакцинировались больше 5 млн человек, из которых 4,8 млн получили 2 дозы. Мы меняем параметры работы в красной и желтой зонах. В желтой заведения смогут работать, если коллектив и посетители будут вакцинированы по крайней мере одной дозой. В красной зоне тоже, но надо иметь две дозы и для 100% коллектива, и для посетителей. Мы должны защитить людей и не дать умереть бизнесу.

Отмечается, что в настоящее время в Украине существует запас из 10 миллионов препаратов для иммунизации от COVID-19 различных производителей. Также в стране не планируется введение режима обязательной вакцинации, известно, что до конца 2021 года, со столь быстрыми темпами вакцинации, получиться иммунизировать большинство взрослых.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки сделали 135 223 прививки от коронавирусной инфекции. Всего с начала кампании по вакцинации в стране привили от COVID-19 5 961 265 человек, при этом первую дозу вакцины сделали 5 961 263 гражданам, а полностью иммунизировали двумя дозами вакцины 4 884 904 украинца.

Кроме того, фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID. Предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро, в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

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