Они попали в больницу в течение 2 дней/ фото: Slovoidilo

Из инфекционной больницы города Хмельницкий выписали всех детей, которые пострадали в результате отравления в школе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несовершеннолетние пострадавшие были госпитализированы в медучреждение в течение 9-10 сентября с признаками ротавирусной инфекции. После этого они прошли курс лечения.

По состоянию на 7:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны.

Отмечается, что в одной из школ Хмельницкого зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей и одного взрослого.

Читайте также, в заведениях среднего образования по всей территории Украины начнутся обследования работников на золотистый стафилокок. Такое решение продиктовано тем, что в школе города Хмельницкий случилось массовое отравление детей.

Кроме того, в Ивано-Франковской области произошел случай массового отравления. В результате инцидента в медучрежедния доставили 13 человек, 12 из которых - дети, все произошло в одном из частных домов на на Яремчащине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.