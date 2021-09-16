В заведениях среднего образования по всей территории Украины начнутся обследования работников на золотистый стафилокок. Такое решение продиктовано тем, что в школе города Хмельницкий случилось массовое отравление детей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Специалисты выяснили, что вспышка инфекции произошла в связи с осеменением именно этой бактерией сырья и готовых блюд работниками пищеблока заведения.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для сбора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад.

Отмечается, что группы медиков будут функционировать по всей территории страны. В Минздраве рассказали, что питание в школах должно быть здоровым и безопасным.

Читайте также, в Хмельницкой области начнут проверять заведения среднего образования в связи с массовым отравлением школьников в школе города. Шкарлет охарактеризовал сложившуюся ситуацию как неприемлемую, а также дал обещание выяснить все обстоятельства, а также уровень ответственности должностных лиц.

Кроме того, вследствие массового отравления в школе Хмельницкого пострадали 91 ребенок и 1 взрослый человек. Их количество продолжает стремительно расти, всего в больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей.

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