В Украине за сутки сделали 36 тысяч COVID-прививок [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, вакцинировали от COVID 36 029 человек. Одну дозу получили 21 118, полностью иммунизированные - 14 911 человек.
В течение воскресенья в Украине работали 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 304 016 человек, из которых:
- 6 304 014 - получили одну дозу;
- 5 152 834 - полностью иммунизированы и получили две дозы.
Всего проведено 11 456 848 прививок.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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