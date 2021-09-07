Прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

При этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46% от общего количества вакцинированных.

Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство.

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Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь.

Минздрав сообщает, что по состоянию на 6 сентября в Украине вакцинировали от коронавируса одной дозой 5,61 млн человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 4,3 млн украинцев.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 2197 новых случаев COVID-19. Из них в Киеве - 304, трое скончались.