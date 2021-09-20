В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса. Что меньше более чем в полтора раза чем днем ранее.

В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

Так, за вчера госпитализировали 1 255 человек; умерли 44 человека и выздоровели - 565. За сутки протестировали методом ПЦР - 13 058 человек, ИФА - 2 011, а экспресс - тестами - 9 723 человека.

В целом, за все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели - 2 231 417 человек; умерли - 54 919 человек.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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