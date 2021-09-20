В Черновицкой области происходят массовые задержки поездов на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Такая ситуация возникла в связи с тем, что на участке железной дороги произошел карстовый обвал, который сейчас активно ликвидируют железнодорожники. В частности, поезд № 117/118 "Черновцы - Чернигов" задерживается на почти 2 часа.

В связи с проведением работ доставляем пассажиров поезда № 117/118 Чернигов - Черновцы - Чернигов автобусами на участке между станциями Мамалыга и Черновцы. Автобусы отправляются с привокзальной площади и подстроены под график поезда.

Отмечается, что состав отправится со станции "Мамалыга" после того, как к нему подвезут пассажиров на автобусе. Время задержки обратного поезда также составляет почти 2 часа.

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Кроме того, поезд, который двигается по маршруту "Вена-Киев" опаздывал на 8 часов. Беспересадочный вагон задерживается в Венгрии, при этом в тот же день происходила задержка еще нескольких составов а различный период времени.

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