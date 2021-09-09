В Харьковской области, в поселке Подворки, поезд насмерть сбил 15-летнего подростка. Парень ехал на велосипеде. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Инцидент произошел в 18:39 вечера.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением Основа – Люботин сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.3 ст.276 УК Украины).

Осмотр места происшествия продолжается.

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Кроме того, в Харьковской области пригородный электропоезд протаранил на переезде микроавтобус. Электричка разворотила бусу правую сторону и протащила по рельсам, 23-летний водитель получил тяжелые травмы головы и находится в больнице.

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