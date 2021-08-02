Поезд, который двигается по маршруту "Вена-Киев" опаздывает уже на 8 часов. Беспересадочный вагон задерживается в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Обратите внимание, что ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена-Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

По информации перевозчика, по состоянию на 9:00 задерживаются поезда:

№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);

№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);

№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа);

№244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

№14 Солотвино-Киев (задержка составила 1 час 40 минут);

№9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут);

№7 Киев-Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);

№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);

№110 Львов-Херсон (задержка составила 45 минут);

№149 Полтава-Ворохта (задержка составила 40 минут).

Напомним, что 15 июля во Львовской области неподалеку от населенного пункта Панщины поезд протаранил легковушку, которая пыталась проскочить через переезд на запрещающий сигнал.

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