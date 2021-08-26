Во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевернулось 18 вагонов из 48. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошла в четверг, 26 августа, около 08:20 на станции Глинна-Навария. В результате схода вагонов никто не пострадал, однако были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

В связи с инцидентом "Укрзализныця" предупредила о задержке движения ряда пассажирских поездов:

№6 Херсон-Ужгород;

№41 Днепр-Трускавец;

№46 Лисичанск-Ужгород;

№146 Ужгород-Львов;

№807 Львов-Коломыя.

Время опоздания составов составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Восстановление полноценного движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение суток. В "Укрзализныце" добавляют, что изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.

Как сообщали "Подробности", на днях в селе Малинск под Ривне на ходу загорелся тепловоз грузового поезда.