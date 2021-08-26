Под Львовом перевернулись 18 вагонов, задерживаются поезда [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
Во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевернулось 18 вагонов из 48. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Авария грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошла в четверг, 26 августа, около 08:20 на станции Глинна-Навария. В результате схода вагонов никто не пострадал, однако были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
В связи с инцидентом "Укрзализныця" предупредила о задержке движения ряда пассажирских поездов:
- №6 Херсон-Ужгород;
- №41 Днепр-Трускавец;
- №46 Лисичанск-Ужгород;
- №146 Ужгород-Львов;
- №807 Львов-Коломыя.
Время опоздания составов составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.
Восстановление полноценного движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение суток. В "Укрзализныце" добавляют, что изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.
Как сообщали "Подробности", на днях в селе Малинск под Ривне на ходу загорелся тепловоз грузового поезда.
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