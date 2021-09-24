В городе Черноморск, который находится в Одесской области, подросток за рулем автомобиля врезался одновременно в 6 припаркованных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, 17-летний парень взял без спроса транспортное средство, принадлежащее матери, после чего не справился с управлением и протаранил припаркованные авто. Происшествие случилось на одной из центральных улиц города.

Отмечается, что в результате ДТП никто не получил травм, однако транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что правоохранители составили на подростка два административных постановления по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. а также управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством.

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Кроме того, на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, недалеко от села Новопетровское, произошло дорожно-транспортное происшествие. 16-летний водитель BMW X5 не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, от удара машина перевернулась.

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