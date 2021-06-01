В понедельник, 31 мая, на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, недалеко от села Новопетровское, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что 16-летний водитель BMW X5 не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От удара машина перевернулась.

В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет. С места происшествия их увезла "скорая". Еще одна 17-летняя девушка от медицинской помощи отказалась.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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