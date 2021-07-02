Сел за руль BMW и вез пьяных взрослых: 11-летний мальчик погиб в ДТП под Львовом [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля BMW. Кроме ребенка, в салоне автомобиля находился его пьяный отец и владелец машины. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное-Русское. Сесть за руль автомобиля мальчику разрешил его отец - 35-летний местный житель. Владелец BMW, 23-летний житель этого же села, не возражал. Оба взрослые были порядочно пьяны.
11-летний школьник не справился с управлением мощной машиной на ночной дороге и вылетел с дороги кювет.
От полученных травм юный водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Полиция открыл уголовное производство по статье 286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что в начале июня под Львовом погиб 13-летний скутерист. Подросток остановился между полос на перекрестке, и его снесла несшаяся на встречу Renault Laguna. Мальчика вместе со скутером бросило еще и под автобус.
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