В столичном микрорайоне Троещина 9-летний мальчик за рулем электрокара Tesla врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отец юного "водителя" учил его управлять автомобилем, однако в один момент ситуация вышла из под контроля и случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадал автомобиль Chevrolet.

ДТП на Троещине, со слов свидетелей, произошло из-за того, что за рулем Tesla сидел 9-летный ребенок - отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон.

Отмечается, что на видео с места событий видно, что элитный электромобиль находится а зеленой зоне, а происшествие оформляют сотрудники патрульной полиции.

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Кроме того, во Львовской области в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля BMW. 11-летний школьник не справился с управлением мощной машиной на ночной дороге и вылетел с дороги кювет.

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