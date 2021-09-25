В Днепре посреди улицы мусоровоз протаранил легковушку. В результате аварии есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что водитель автомобиля Mitsubishi Evolution допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение с мусоровозом МАЗ.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом МАЗ, в результате чего водитель и три пассажира легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины.

Отмечается, что спасатели деблокировали из автомобиля трех пострадавших, а также забрали тело девушки 2001 года рождения. Двоих мужчин и девушку, которым, в результате страшной катастрофы удалось выжить, экстренно госпитализировали в больницу имени Мечникова. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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Кроме того, во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая, от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, скончалась 17-летняя пассажирка, при этом еще трое мужчин 17, 24 и 26 лет.

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