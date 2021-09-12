В Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Автомобиль Renault Laguna, в момент страшной аварии, находился под управлением 22-летнего жителя Львова. Он не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Лагуна", 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся.

Отмечается, что от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, скончалась 17-летняя пассажирка. При этом еще трое мужчин 17, 24 и 26 лет, которые тоже находились в транспортном средстве, были госпитализированы с травмами различной тяжести. Известно, что правоохранители начали уголовное производство по факту аварии.

Читайте также, во Львовской области в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля BMW. Кроме ребенка, в салоне автомобиля находился его пьяный отец и владелец машины, маленький ребенок не справился с управлением мощной машиной.

Кроме того, в курортной Кирилловке пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" не справился с управлением и протаранил несколько преград, среди них - скульптуру "Дельфины". На водителя составили административные протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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