В Киеве произошло масштабное ДТП: мусоровоз разбил сразу 9 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Лукьяновская, между 79 и 81 домом. Как заявил водитель Mercedes, он поднимался по горке, было скользко и машину занесло.

Водитель трезв, на месте работает полиция. Автомобили получили повреждения различной степени.

Данное сообщение вызвало оживленную дискуссию в сети.

Люди обвиняют в произошедшем самих мусорщиков, которые не раз становились виновниками аварий, коммунальщиков, которые забыли почистить улицу от снега, и самих автомобилистов, которые паркуют машины на склонах и крутых улочках.

Ранее сообщалось, что в Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, который оказался в "мертвой" зоне обзора.