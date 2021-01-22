В Киеве мусоровоз протаранил 9 автомобилей (фото) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве произошло масштабное ДТП: мусоровоз разбил сразу 9 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла на улице Лукьяновская, между 79 и 81 домом. Как заявил водитель Mercedes, он поднимался по горке, было скользко и машину занесло.
Водитель трезв, на месте работает полиция. Автомобили получили повреждения различной степени.
Данное сообщение вызвало оживленную дискуссию в сети.
Люди обвиняют в произошедшем самих мусорщиков, которые не раз становились виновниками аварий, коммунальщиков, которые забыли почистить улицу от снега, и самих автомобилистов, которые паркуют машины на склонах и крутых улочках.
Ранее сообщалось, что в Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, который оказался в "мертвой" зоне обзора.
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