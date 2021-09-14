В Каменец-Подлльском районе на автодороге "Житомир-Черновцы" произошла смертельная авария, в результате которой погибли и пострадавшие люди. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, произошло столкновение двух транспортных средств рядом с населенным пунктом Слободка-Рахновская. Авария унесла жизни трех человек, также еще трое получили травмы различной тяжести (среди них есть ребенок).

13 сентября в 21:25 вблизи села Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района на автодороге Н-03 Житомир-Черновцы произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека, еще трое травмированы (из них один ребенок 2011 г.р.).

Отмечается, что для проведения работ спасатели задействовали одну единицу специальной техники, а также 6 человек личного состава.

Читайте также, во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая, шофер не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось.

Кроме того, в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля. Водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

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